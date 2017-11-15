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15.11.2017 (18:38)

На Северном флоте прошли мероприятия в рамках Всероссийского дня призывника

На Северном флоте прошли торжественные мероприятия в рамках Всероссийского дня призывника. Их организаторами выступили военные комиссариаты Мурманской, Архангельской областей и Республики Коми.

Например, в городе-герое Мурманске провели торжественную отправку 20 новобранцев по именным путёвкам на военную службу по призыву в отдельную бригаду морской пехоты СФ.

Во время церемонии выступили представители командования Северного флота, городской администрации, организации ветеранов, духовенства, а также родители новобранцев. Поздравить молодых ребят пришли члены Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармии».

Аналогичные торжественные проводы ребят в другие соединения, объединения и воинские части Северного флота состоялись по инициативе военкомата Мурманской области в Мончегорске.

Военный комиссариат Архангельской области в рамках празднования Всероссийского дня призывника провёл День открытых дверей для будущих военнослужащих по призыву.

Ребятам рассказали о военно-учетных специальностях, которые можно освоить в учебных центрах подготовки младших специалистов ВМФ. Сотрудники отделений призыва других городских отделов военкоматов области провели тематические встречи. Перед будущими новобранцами выступили участники боевых действий. Они рассказали о своих впечатлениях о службе, показали фото и видеоматериалы.

Подобные встречи также состоялись в городских отделах военкомата Республики Коми. 

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Призывник
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