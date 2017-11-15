15.11.2017 (18:31)

В Московской области появился уникальный отряд Юнармии

5 ноября в день 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза сержанта железнодорожных войск Виктора Мирошниченко в Щелковском районе Московской области появился уникальный отряд всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», который получил Знамя и почетное наименование Героя СССР.

30 учащихся 8, 9 и 11 классов Серковской средней школы Щелковского района дали торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству и примут участие в церемонии присвоения юнармейскому отряду имени Героя Советского Союза В.П. Мирошниченко.

Юнармейский отряд создан по инициативе Главного управления начальника железнодорожных войск при поддержке личного состава 857-го учебного центра железнодорожных войск и ветеранов железнодорожных войск на базе подшефной Серковской средней общеобразовательной школы.

В состав отряда вошли преимущественно дети военнослужащих 857-го учебного центра железнодорожных войск и офицеров Главного управления начальника железнодорожных войск.

Благодаря председателю совета Московского регионального отделения «Союз ветеранов железнодорожных войск Российской Федерации» генерал-лейтенанту в отставке Виктору Якименко, в школе оборудована комната юнармейца.

Справочно:

Герой Советского Союза сержант железнодорожных войск Виктор Петрович Мирошниченко родился 15 ноября 1917 года в селе Ланная Полтавской области в семье рабочего. После окончания школы-семилетки в городе Мерефа Харьковской области учился при фабрике. С 1933 года работал токарем на Харьковском паровозоремонтном заводе. В рядах Красной Армии с 1938 года.

9 октября 1941 года командир отделения 76-го отдельного строительного путевого железнодорожного батальона сержант Виктор Мирошниченко с командой подрывников выполнял задачу по минированию железнодорожного моста через реку Снопоть. Воины - железнодорожники получили приказ взорвать мост после отхода отрядов Красной Армии за реку, чтобы остановить на этом рубеже, рвавшихся к крупному железнодорожному узлу – станции Фаянсовая, фашистов. Сотни килограммов взрывчатки заложили подрывники в ниши бетонных опор и под стальные фермы моста. Сержант и его бойцы ждали приказ на подрыв моста. Получив его, Виктор Мирошниченко включил взрывную машинку, но взрыва не последовало - во время вражеского обстрела провод оказался перебитым. А с противоположной стороны по мосту уже бежали, стреляя на ходу, фашисты, за ними – вражеские танки. Виктору Мирошниченко оставалось одно - добраться до ближайшего заряда и подорвать его. Он прекрасно понимал, что это будет стоить ему жизни, что вернуться он уже не успеет.

Сержант Мирошниченко дополз до заряда и поджег шнур. Сильный взрыв сотряс все вокруг. Упали в реку фермы моста вместе с немецкими танками и солдатами. Продвижение вражеских войск на одном из важнейших направлений фронта было задержано.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от

22 июля 1942 года сержанту Виктору Мирошниченко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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