15.11.2017 (18:24)

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков провел брифинг для военных атташе из более 70 стран

В Минобороны РФ заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков провел брифинг для представителями военно-дипломатического корпуса из более 70 стран.

Заместитель главы военного ведомства в ходе встречи отметил необходимость открытого диалога и обсуждения вопросов, в том числе направленных на решение общих проблем безопасности, в первую очередь, борьбы с международным терроризмом.

По его словам, проведение брифингов с иностранными военными дипломатами и с участием руководящего состава Минобороны России способствует формированию адекватного понимания процессов, происходящих в Российской армии, и позволяет понять основные направления дальнейшего развития, как отдельных составляющих военного дела, так и Вооруженных Сил Российской Федерации в целом.

Также он подчеркнул, что в соответствии с Планом международной деятельности Министерства обороны РФ центральные органы военного управления материально-технического обеспечения на постоянной основе осуществляют визиты в различные страны для обмена опытом, участвуют в работе международных выставок, организуют приемы делегаций иностранных государств.

В ходе встречи генерал армии Дмитрий Булгаков подробно рассказал о современном состоянии и перспективах развития системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Довел цели и задачи, стоящие перед системой материально-технического обеспечения, рассказал о ее структуре и численности, о работе сторонних организаций в интересах Вооруженных Сил, о масштабных мероприятиях, направленных на совершенствование системы материально-технического обеспечения, в том числе по реализации перспективных приоритетных инновационных проектов.

Военным атташе были озвучены основные подходы по комплектованию военнослужащими по контракту, по повышению обеспеченности современными образцами вооружения, военной и специальной техники и созданию перспективных образцов техники номенклатуры МТО, в том числе по поступлению ее в войска.

Отдельно генерал армии Дмитрий Булгаков остановился на вопросе строительства судов вспомогательного флота на базе универсальной платформы - килекторных судов, больших танкеров и транспортов, многофункциональных судов тылового обеспечения

Также генерал армии Дмитрий Булгаков ответил на вопросы по развитию системы накопления, содержания и освежения запасов материальных средств и созданию современных производственно-логистических комплексов, а также оптимизации мест хранения вооружения, ракет и боеприпасов завершается строительство хранилищ на перспективных арсеналах.

Кроме того, также по просьбе военных дипломатов довел направления деятельности по развитию инфраструктуры в арктическом регионе, как на материковой, так и на островной части, в том числе по обеспечению экологической безопасности.

В ходе встречи, генерал армии Дмитрий Булгаков напомнил участникам встречи об итогах «Международных армейских игр» и пригласил принять участие всех желающих в предстоящих в 2018 году конкурсах «АрМИ-2018».

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