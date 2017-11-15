15.11.2017 (18:16)

На Балтийском флоте прошел сбор по организации спасательной подготовки

На Балтийском флоте прошел учебно-методический сбор по спасательной подготовке. В нём приняли участие специалисты объединений, соединений, воинских частей и организаций флота, чья деятельность связана с регулярным выполнением задач в море.

Основное внимание во время проведения сбора было уделено организации мероприятий спасательной подготовки и поисково-спасательного обеспечения, а также обучению военнослужащих и гражданских моряков применять средства спасения в критических ситуациях.

Во время сбора проводился ряд практических занятий на учебно-тренировочной базе соединения надводных кораблей Балтийского флота.

Участникам сбора были продемонстрированы стоящие на вооружении образцы спасательного имущества. Каждый из них выполнил норматив по надеванию спасательного костюма. Также военные и гражданские моряки отработали навыки посадки в спасательный плот с воды.

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