15.11.2017 (18:13)

Глава Республики Алтай Александр Бердников и заместитель председателя ДОСААФ России Сергей Сериков обсудили деятельность оборонного общества в регионе

Глава Республики Алтай Александр Бердников и заместитель председателя ДОСААФ России Сергей Сериков обсудили вопросы сотрудничества, военно-патриотического воспитания молодежи, технического и финансового обеспечения регионального отделения ДОСААФ, а также наметили планы совместной работы.

В ноябре прошлого года Александр Бердников подписал соглашение о сотрудничестве с председателем ДОСААФ России генерал-полковником Александром Колмаковым.

Документ предусматривает взаимодействие по вопросам военно-патриотического воспитания, подготовки призывников к военной службе, создания и организации деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Соглашением предусмотрено, что правительство республики берет на себя затраты на укрепление материальной базы регионального отделения ДОСААФ –– ремонт здания, автомобильного парка, автодрома, решение других материальных вопросов.

Со своей стороны, ДОСААФ России передает республиканскому отделению оружие для тиров, карты, спортивные мотоциклы.

«В наши дни военно-патриотическому воспитанию уделяется особое внимание, –– отметил Александр Бердников, –– и я уверен, что наше сотрудничество с ДОСААФ в этом вопросе принесет хорошие результаты».

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