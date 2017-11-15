15.11.2017 (18:01)

Экипажи кораблей Новороссийской военной морской базы ЧФ оттачивают профессиональные навыки на уникальном тренажере «Дуэль»

Экипажи кораблей Новороссийской военной морской базы Черноморского флота в летнем периоде обучения более 200 учебных часов провели на современном интерактивном тренажерном комплексе «Дуэль».

В ходе тренировок экипажи кораблей успешно отрабатывают практические задачи по применению противолодочного торпедно-бомбового оружия по схемам выполнения боевых упражнений в режиме реального времени и в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке.

По окончанию каждой тренировки руководителями занятий проводится подробный анализ и разбор действий каждого члена экипажа, детально разбираются все основные элементы тренировки.

Тренажерный комплекс «Дуэль» предназначен для обучения корабельных расчетов практическим действиям по осуществлению противолодочной обороны корабля в море, поиску, слежению и уничтожению подводных лодок.

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