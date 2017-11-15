15.11.2017 (17:55)

Первый воинский эшелон с новобранцами Урала отправился на Дальний Восток

Первый воинский эшелон с новобранцами, сформированный на Урале, отправился на Дальний Восток. Поезд доставит в воинские части 715 молодых ребят, которые будут проходить военную службу в войсках Восточного военного округа.

Как отметил военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин, для региона определено задание направить в войска более 4тыс. человек, 30 процентов из которых будут служить на востоке страны.

На сборном пункте состоялся торжественный митинг, на котором перед новобранцами выступили представители региональных и местных органов власти, областного комитета солдатских матерей, ветеранских общественных организаций.

Во время осеннего призыва, который стартовал 1 октября и завершится 31 декабря 2017 года, призывные комиссии ЦВО направят в войска более 57 тыс. человек.

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