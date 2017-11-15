15.11.2017 (17:47)

В Армении начались пожарно-тактические учения с военнослужащими ЮВО

Военнослужащие из числа пожарных команд российской военной базы в Армении принимают участие в пожарно-тактических учениях.

Учения проводятся в течение трех дней в военных городках Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов в рамках месячника пожарной безопасности соединения. На них отрабатываются вопросы слаживания вновь сформированных пожарных команд, из числа прибывших военнослужащих, их действия в нестандартных (экстремальных) ситуациях, а также при ликвидации условного возгорания объектов военной базы.

В ходе учения пожарные отрабатывают алгоритмы действий при обнаружении очагов возгорания, вопросы оповещения о пожаре с использованием современных средств связи и системы оповещения, учатся эвакуировать пострадавших военнослужащих и военную технику, действовать слаженно в составе пожарных расчетов на участках тушения пожара с использованием современных модернизированных пожарных машин на базе КамАЗ-43118.

Всего в пожарно-тактических учениях в Закавказье принимают участие более 100 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

В этом соединении ЮВО круглосуточно в режиме постоянной готовности по противопожарной безопасности содержатся полигоны Алагяз и Камхуд, военный аэродром Эребуни, а также более 20 военных городков и специальных объектов, расположенных в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах.

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