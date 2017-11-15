15.11.2017 (17:40)

В ходе Всероссийского дня призывника Севастопольский военкомат осуществил отправку в войска военнослужащих призыва «Осень-2017»

Сегодня в рамках мероприятий Всероссийского дня призывника со сборного пункта Севастопольского военного комиссариата 35 военнослужащих призыва «Осень-2017» убыли в войска.

Отправка прошла в торжественной обстановке с участием родителей призывников, представителей правительства города, ветеранов Черноморского флота и духовенства.

Призванные в данном наборе военнослужащие будут проходить службу в воздушно-космических силах и сухопутных подразделениях Южного военного округа.

Напутствуя призванных перед отправкой на военную службу, военный комиссар Севастополя Алексей Астахов отметил, что в ходе данной призывной кампании подлежат призыву 400 севастопольцев, из которых 140 будут проходить службу за пределами Крымского полуострова в Московской и Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.

Отправка команд из Севастополя в войска спланирована до конца декабря 2017 года.

Справочно:

Призыв граждан на военную службу в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь проводится третий год. Осенью 2017 года с территории полуострова Крым на комплектование войск (сил) планируется направить 2400 чел. Около 900 уже отправлено к местам прохождения военной службы.

Ранее граждане, призванные из Крыма, направлялись для прохождения военной службы в соединения и воинские части в границах полуострова.

С 2017 года призывники направляются для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны, преимущественно в войска Западного и Южного военных округов, воздушно-десантные войска, соединения и воинские части Военно-Морского Флота, войска Национальной гвардии.

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