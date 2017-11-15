15.11.2017 (17:15)

Антитеррористическое учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ стартовало в Таджикистане

Антитеррористические учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовали в Таджикистане.

Командующий войсками Центрального военного округа Вооруженных Сил России Владимир Зарудницкий открыл учения КСОР ОДКБ на полигоне Харб-Майдон, в котором также приняли участие начальник Генштаба - первый замминистра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода и начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Воинский контингент Белоруссии возглавляет первый замначальника Генштаба Сергей Куприк.

В масштабном учении, тактические эпизоды которого будут разыграны на пяти полигонах в горной и пустынной местности Таджикистана до 20 ноября, принимают участие более пяти тысяч военных стран ОДКБ (включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан), задействовано свыше 1,5 тысячи единиц военной техники, в том числе более 60 вертолетов и самолетов Ту-95МС, Су-30, Су-24, Су-25.

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