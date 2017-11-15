15.11.2017 (16:55)

В пунктах базирования кораблей Каспийской флотилии проходят сборы с офицерским составом

В соответствии с планом подготовки к зимнему периоду обучения 2017–2018 года на базе двух соединений надводных кораблей Каспийской флотилии в пунктах базирования проходят сборы с корабельным офицерским составом. К мероприятиям привлекаются порядка 300 военнослужащих из числа командиров кораблей и командиров боевых частей надводных кораблей и катеров.

Главная цель сборов — достижение высокого уровня индивидуальной подготовленности командного состава кораблей, совершенствование их навыков и умений в организации учебного процесса со своими подчиненными и во время выполнения задач по предназначению в составе экипажа корабля при проведении корабельных учений, артиллерийских и ракетных стрельб.

Нововведением и особенностью сборов является то, что занятия с офицерами проводятся не только по своей, но и по смежным специальностям.

Каждый военнослужащий изучает все корабельные специальности, чтобы в случае необходимости заменить отсутствующего члена экипажа.

Кроме того, на данных сборах применён новый приём в обучении. Его суть заключается в том, что на одном из случайно выбранных кораблей, офицер — командир любой из боевых частей — проводит обучение и тренинг своих коллег, рассказывает и показывает им особенности своей профессии, использование вооружения, военной техники и специального оборудования своего заведования. И так по каждой боевой части.

Завершением сборов станет сдача офицерами экзаменов по теоретической и практической частям изученных специальностей и самостоятельный допуск на управление подчинённой боевой частью по своей специальности.

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