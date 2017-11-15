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15.11.2017 (16:50)

На российской военной базе в Армении начались сборы с расчетами БЛА Южного военного округа

С военнослужащими подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы в  Армении начались учебные сборы.

Теоретические и практические занятия со специалистами беспилотной авиации проводятся под руководством опытных инструкторов соединения в специализированных классах, а также в полевых условиях.

 На первом этапе военнослужащие ознакомятся с тактико-техническими характеристиками, подготовкой к работе, порядком сборки, разборки, запуска, управлении, взлета и посадке современных образцов БЛА, стоящих на вооружении российского соединения, а также сдадут зачеты по требованиям безопасности при эксплуатации комплексов разведки.

На практических занятиях на высокогорном полигоне Камхуд расчеты БЛА отработают нормативы по подготовке «беспилотников» к запуску, выполнят запуск самолетов с рук и с катапульты, отработают управление в полете и посадку с использованием специализированной техники.

 В инструкторско-методических сборах, которые продлятся в течение 14 дней, принимают участие более 100 военнослужащих. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Армения , Беспилотные летательные аппараты
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