15.11.2017 (16:47)

Военная академия Генерального штаба ВС РФ примет участие в Международной конференции, посвященной Сталинградской битве

21 ноября Минобороны России совместно с Министерством культуры РФ проводят Международную научно-практическую конференцию «Сталинградская битва. К 75-летию контрнаступления советских войск под Сталинградом».

Соучредителями мероприятия являются Музей Победы (Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.), Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Институт всеобщей истории РАН, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов.

Конференция проводится в Музее Победы. В ходе пленарного заседания планируется на основе последних достижений историографии рассмотреть значение Сталинградской битвы в истории Великой Отечественной и Второй мировой войн, показать вклад в победу всего советского народа, воинов Красной армии — от солдата до генерала. Участники конференции смогут ознакомиться с экспозицией выставки «Сталинградская битва» Музея Победы, Российского военно-исторического общества и Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.

Продолжением работы конференции станут заседания трех секций:

Сталинградский перелом (ведение боевых действий, их всестороннее обеспечение, военное искусство, полководцы, герои, проблема плена); Политика, экономика и идеология советского государства, его союзников и противников в 1942 году; Сталинградская битва в историко-культурной памяти (значение Сталинградской битвы в патриотическом воспитании молодежи, противодействие фальсификации и искажению истории Великой Отечественной войны).

К участию в работе конференции приглашаются российские и зарубежные ветераны войны, участники Сталинградской битвы, труженики тыла, представители государственной власти, иностранных государств, общественных объединений, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, ученые-историки, военные теоретики, музейные специалисты.

Всего в рамках мероприятия планируется заслушать более 40 докладов и выступлений. Ожидается, что с основным докладом на конференции выступит представитель руководства Министерства обороны Российской Федерации. Вопросы современной источниковой базы исследования истории Сталинградской битвы предложено осветить начальнику Центрального архива Минобороны России кандидату исторических наук Игорю Альбертовичу Пермякову. Очень интересную тему — Сталинградская битва глазами ветерана, историка — разрабатывает участник этой битвы, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Борис Павлович Уткин.

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