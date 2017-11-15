15.11.2017 (16:19)

Минобороны России и «Курчатовский институт» будут сотрудничать при создании перспективного вооружения

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подписали Соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание перспективного вооружения и военной техники.

«Министерством обороны и российскими научно-исследовательскими организациями накоплен большой опыт совместной работы в области обороны. Одной из таких организаций является Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». В Центре создан значительный, я бы сказал, важный и существенный задел во многих направлениях, касающихся армии, обороны страны и всех аспектов ее деятельности», –– подчеркнул Сергей Шойгу на церемонии подписания.

Глава военного ведомства отметил, что это касается и медицины, и строительства, и вопросов безопасности.

«В некоторых аспектах безопасности Центр является, пожалуй, ключевой организацией. Во всяком случае, для нашего флота. И здесь мы не можем недооценивать то, что делается сегодня здесь совместно с ВМФ и другими нашими структурами. Думаю, что сегодняшнее подписание является достаточно важным шагом в структуризации и оформлении нашего сотрудничества», –– пояснил Министр обороны.

По его словам, уже существующие проекты реализуются успешно. «Я думаю, что в обозримой перспективе будет получен достойный результат», –– добавил Сергей Шойгу.

В свою очередь Михаил Ковальчук заверил Министра обороны, что сегодня Национальный исследовательский центр готов способствовать обеспечению безопасности страны на качественно новом уровне.

Как следует из Соглашения, целью сотрудничества является совместное использование потенциалов научных организаций, подведомственных Минобороны России и НИЦ «Курчатовский институт», а также совершенствование координации деятельности при планировании и выполнении научных исследований в сфере обеспечения обороны страны в интересах формирования опережающего научно-технического задела для создания перспективного вооружения и военной техники.

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