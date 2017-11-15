15.11.2017 (16:11)

Новобранцы из Крыма пополнят состав 150-й мотострелковой дивизии ЮВО в Ростовской области

Сегодня, во Всероссийский день призывника, на сборном пункте военного комиссариата Республики Крым сформирована первая команда военнослужащих призывной кампании «Осень-2017» для прохождения военной службы в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ростовской области.

Новобранцы прошли профессиональный психологический отбор, медицинскую комиссию. На сборном пункте призывников переодели в военную форму одежды, оформили банковские и персональные электронные карты и выдали армейские несессеры.

16 ноября самолетами военно-транспортной авиации военнослужащих со сборного пункта отправят к местам прохождения военной службы в Ростовскую область.

На аэродроме новобранцев будут встречать представители воинских частей, в которых военнослужащие будут в дальнейшем проходить военную службу. В воинских частях с военнослужащими проведут первоначальное психологическое обследование на определение уровня морально-психологической устойчивости. Все военнослужащие будут распределены согласно имеющегося образования по мотострелковым, танковым, артиллерийским и тыловым подразделениям.

Более 60 новобранцев пополнят подразделения недавно сформированной 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.

Справочно:

Уже третий год как проводится призыв граждан на военную службу в Республике Крым и г. Севастополь. Осенью 2017 года с территории полуострова Крым на комплектование войск (сил) планируется направить 2400 чел. Около 900 уже отправлено к местам прохождения военной службы.

Ранее, до 2017 года, граждане, призванные с Крыма, направлялись для прохождения военной службы в соединения и воинские части в границах полуострова. С 2017 года призывники направляются для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны, преимущественно в войска Западного и Южного военных округов, воздушно-десантные войска, соединения и воинские части Военно-Морского Флота, войска Национальной гвардии.

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