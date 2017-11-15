15.11.2017 (16:02)

Первый атомный подводный ракетоносец проекта «Борей-А» «Князь Владимир» будет спущен на воду в Северодвинске 17 ноября

17 ноября на предприятии АО «ПО Севмаш» в Северодвинске состоится церемония спуска на воду (вывода из эллинга) головного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир»

Планируется, что в мероприятии примут участие представители Главного командования ВМФ России, представители администрации Архангельска и Северодвинска, руководство Объединенной судостроительной корпорации, Центрального конструкторского бюро «ЦКБ МТ «Рубин».

После вывода из эллинга атомный подводный ракетоносец «Князь Владимир» пройдет все необходимые этапы заводских и государственных испытаний, которые обеспечит сдаточная команда предприятия и сформированный экипаж подводной лодки под командованием капитана 2 ранга Владислава Дружина.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» спроектирован АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Атомные подводные ракетоносцы проекта «Борей-А» имеют улучшенные характеристики ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта «Борей».

Как отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв «предстоящий вывод из эллинга и спуск на воду ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир» – важный практический шаг в дальнейшем оснащении морских стратегических ядерных сил атомными подводными лодками нового поколения».

«В настоящее время, на стапеле северодвинского предприятия «Севмаш» продолжаются работы по созданию еще четырех серийных корпусов атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проекта «Борей-А». Это «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III», «Князь Пожарский»», – сказал главком ВМФ в преддверии церемонии спуска на воду атомного подводного ракетоносца «Князь Владимир».

Атомные подводные крейсеры этого проекта после включения в состав ВМФ будут составлять основу морских стратегических ядерных сил.

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