15.11.2017 (15:44)

Российские военнослужащие в Абхазии в ходе тренировки преодолели свыше 20 км зараженных участков местности

Более 1 тыс. военнослужащих российской военной базы в Абхазии, в рамках проведения единого дня тренировок по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите в общей сложности преодолели свыше 20 км условно зараженных участков местности.

В ходе мероприятий боевой подготовки на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу личный состав применял современные противогазы ПМК, а также общевойсковые защитные костюмы. Повседневная деятельность военнослужащих с подъема до отбоя проходила в обстановке внезапного применения условным противником оружия массового поражения. В качестве имитации применялись различные средства, в т.ч. дымовые шашки.

В течение дня военные специалисты РХБЗ базы с применением специальной техники, в т.ч. комплекса дистанционной химической разведки КДХР-1Н и машин химической разведки РХМ-6 выполнили свыше 10 нормативов по обнаружению радиационного и химического заражения местности, провели дозиметрический и химический контроль.

В ходе тренировки военнослужащие с использованием дегазационных комплектов осуществили специальную обработку более 50 единиц вооружения и военной техники, доставленной из условно опасных участков.

Основной целью проведения единых дней РХБ защиты является отработка умелых действий военнослужащими по использованию электронных и иных средств индивидуальной и групповой защиты при применении противником оружия массового поражения.

Всего с начала года военнослужащими базы было проведено более 40 однодневных масштабных тренировок.

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