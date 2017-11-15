15.11.2017 (15:24)

Военнослужащие бригады управления ЗВО переселяются в отремонтированные казармы

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов в ходе рабочей поездки по частям и соединениям округа, принял участие в торжественной сдаче двух капитально-отремонтированных казарм, каждая из которых рассчитана на 300 человек.

В своем выступлении Андрей Картаполов отметил, что ежемесячно для нужд Западного военного округа ремонтируется, строится и сдается по несколько десятков объектов военной инфраструктуры.

В соответствии с графиками ввода объектов капитального строительства и реконструкции с начала года в округе введено 342 зданий и сооружений.

В сжатые сроки строители провели капитальный ремонт спальных и бытовых помещений, кабинетов командного ротного звена, комнат для хранения оружия и боеприпасов.

В ходе строительных работ были отремонтированы фасады и кровля объектов, проведены внутренние отделочные работы, в том числе заменены оконные, дверные конструкции и напольные покрытия.

Кроме того, проложены новые внутренние инженерные системы, заменена электропроводка и освещение, установлены системы вентиляции и пожарной сигнализации, осуществлена телефонизация, а также усилены несущие конструкции.

Жилые казармы отвечают всем современным требованиям, в них есть чайные комнаты, кубрики с новой мебелью, душевые кабины, а также комнаты для стирки личных вещей, в которых установлены стиральные машины-автоматы.

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