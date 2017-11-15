15.11.2017 (15:15)

Подразделения БЛА Южного военного округа на Северном Кавказе налетали за учебный год 10 тысяч часов

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и в Закавказье, подвели итоги за учебный год.

За время обучения расчеты БЛА объединения совершили налет около 10 тысяч часов и пролетели расстояние более 55 тысяч километров, что на 25% превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

Комплексы БЛА в ходе учений использовались днем и ночью в различных климатических условиях, в том числе в горной местности.

Расчеты БЛА осуществляли контроль за выдвижением и развёртыванием соединений и воинских частей общевойсковой армии ЮВО в ходе учений и внезапных проверок, что позволило объективно оценить их боеготовность.

Беспилотники также активно применялись на различных полевых занятиях для анализа эффективности поражения целей, корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, в интересах разведывательных подразделений

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