15.11.2017 (14:52)

Расширенное заседание Военного совета ВДВ проходит в Подмосковье

Сегодня в Подмосковье под руководством командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Андрея Сердюкова проходит расширенное заседание Военного совета ВДВ.

Основной темой повестки дня стало обсуждение вопросов, связанных с анализом результатов боевой и мобилизационной готовности, боевой подготовки, укреплением правопорядка и воинской дисциплины в соединениях и воинских частях ВДВ.

В обсуждении принимают участие генералы и старшие офицеры командования ВДВ, соединений, воинских частей и образовательных учреждений войск.

В ходе мероприятия командиры и начальники рассмотрят вопросы, касающиеся тематики противодействия терроризму, безопасности военной службы, участию подразделений ВДВ в международных мероприятиях и решении задач подготовки войск, а также состояние законности и правопорядка при выполнении военнослужащими задач воинской службы.

Помимо этого, на заседании затрагивались вопросы перспектив оснащения соединений ВДВ новыми образцами вооружения, военной и специальной техникой.

По итогам боевой подготовки командующим ВДВ были отмечены в лучшую сторону более 15 командиров подразделений и воинских частей войск.

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