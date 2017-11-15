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15.11.2017 (13:02)

Вооружение и военная техника 58-й армии ЮВО переводится на зимний режим эксплуатации

До конца ноября в соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) будут переведены на зимний режим эксплуатации более 8 тыс. единиц вооружения и военной техники, из которых около 6 тыс. единиц автомобильной техники. В настоящее время работы выполнены более чем на 70%.

Вся техника проходит ремонт в пунктах постоянной дислокации воинских частей в Северной и Южной Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестане. В зимнем периоде обучения спланированы выезды бригад специалистов, чтобы осуществлять ремонт военной техники непосредственно в местах ее применения.

В процессе работ широко используются новейшие мобильные мастерские МТО-АТ, МТО-БТ, в состав которых входит свыше 20 видов специального оборудования для ремонта автомобильной и гусеничной техники. Возможности мобильных мастерских позволяют провести практически все виды работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту армейской техники различного назначения, бронетанкового вооружения, в том числе и в полевых условиях.

При проведении работ силами водителей и экипажей машин было проделано до 50 технических операций на каждой их штатной единице техники, всего будет использовано около 200 тонн различных видов горюче-смазочных материалов. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
МТО , Южный военный округ
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