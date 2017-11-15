15.11.2017 (13:21)

Статс-секретарь – замминистра обороны РФ генерал армии Николай Панков дал старт финалу «Командирских стартов-2017»

Сегодня в Москве в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА прошла церемония открытия финального этапа Всеармейских соревнований на Кубок Минобороны России «Командирские старты».

«Командирские старты-2017» – юбилейные, пятые по счету всеармейские соревнования. Инициатором проведения турнира выступил лично Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, поставивший задачу возобновить проведение Всеармейских соревнований, распространённых во времена Советской Армии.

Старт финалу турнира дал статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ генерал армии Николай Панков.

«За пять лет проведения «Командирских стартов» их география расширилась, а формат состязаний стал более интересным. Всеармейские соревнования стали доброй традицией в спортивной жизни Российской армии, а с 2015 года вошли в программу Спартакиады Вооруженных Сил стран-участниц СНГ, – сказал генерал армии Николай Панков. – В «Командирских стартах» принимают участие офицеры и генералы нашей армии, которые год от года демонстрируют высокие спортивные результаты, являясь примером своим коллегам-сослуживцам и, конечно, подчиненным».

Заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков отметил, что в отборочных этапах соревнований приняли участие более 3 тыс. командиров всех уровней: «Сегодня в нашем строю стоят генералы и офицеры, которые свои трудом и упорством завоевали право учувствовать в финале «Командирских стартов-2017». В течение трех дней им предстоит проявить не только спортивные навыки, но и качества, необходимые для командира – способность действовать решительно и оперативно. Как говорится, «на опережение». Мы уверены, что эти соревнования внесут весомый вклад в повышение уровня физической подготовки личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации».

Также на торжественном мероприятии присутствовали начальник ЦСКА полковник Артем Громов, его заместитель по работе с личным составом, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону полковник Светлана Ишмуратова, спортсмены, тренеры, ветераны и сотрудники армейского клуба.

В отборочных этапах «Командирских стартов», которые длились несколько месяцев в воинских частях, объединениях и соединениях, приняли участие более 10 тыс. военнослужащих.

За победу в финале соревнований в этом году будут бороться 110 военнослужащих в составе 10 команд. Четыре команды будут представлять военные округа: Восточный, Западный, Центральный и Южный. Еще пять команд – виды и рода войск: Сухопутные войска, Воздушно-космические войска, Военно-Морской Флот, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска. Ещё одна команда будет представлять Северный флот.

Для всех участников в звании от лейтенанта до генерал-полковника предусмотрены одинаковые препятствия и упражнения, результаты которых будут оцениваться исходя из возраста конкурсантов. Участники соревнований разделены на три возрастные группы: до 30 лет; от 30 до 40 лет; старше 40 лет.

В ходе состязаний участники будут соревноваться в стрельбе из пистолета Макарова, плавании, подтягивании или подъёме переворотом на перекладине, беге и легкоатлетической эстафете.

Местами проведения финального этапа по традиции выбраны спортивные площадки Центрального спортивного клуба Армии в Москве.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице