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15.11.2017 (12:14)

Новобранцев Калининграда проводили на службу в Президентский полк

В Калининградском историко-художественном музее прошли торжественные проводы 15 новобранцев, отобранных для прохождения военной службы в Президентском полку.

Среди важных критериев отбора – рост от 175 до 190 см, хорошее знание русского языка, отсутствие дефектов речи и татуировок на теле, отличное здоровье и физическое развитие, а также наличие среднего (полного) общего образования.

В торжественной обстановке с напутственными словами к новобранцам обратились представители командования Балтийского флота, военного комиссариата Калининградской области, областной администрации, ветеранских и общественных организаций, родители.

Нынешняя отправка молодого пополнения в Президентский полк является уже 18-ой по счету. Первый набор произошел весной 2009 года.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ
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