15.11.2017 (11:46)

Саперы ЗВО продолжают ликвидировать взрывоопасные предметы периода Великой Отечественной войны

Более 12 тыс. взрывоопасных предметов периода Великой Отечественной войны за 10 месяцев текущего года найдено и уничтожено инженерными группами разминирования Западного военного округа (ЗВО).

За указанный период поступило более 1,3 тыс. сообщений об опасных находках. При этом саперы порой находили целые склады, а некоторые мины и снаряды по своим размерам и количеству взрывчатого вещества ставили специалистов ЗВО перед необходимостью решать сложные задачи по обезвреживанию, выемке и транспортировке взрывоопасных находок.

С начала года саперы ЗВО разминировали и вывезли для уничтожения более 4 тыс. артиллерийских снарядов различных калибров, 4075 минометных мин, около 1,5 тыс. гранат времен Великой Отечественной войны.

Рост числа обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов времен войны связан с усилением технической оснащенности инженерных подразделений ЗВО. На вооружение инженерных подразделений поступают современные комплексы и системы, в том числе миноискатели типа ИМП-С и неконтактные миноискатели взрывных устройств типа «Коршун», которые позволяют обнаруживать и классифицировать металлические предметы даже незначительного диаметра, находящихся на большом заглублении.

Большинство опасных находок было сделано в Ленинградской, Московской, Псковской, Мурманской, Смоленской и Курской областях.

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