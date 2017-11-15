15.11.2017 (11:40)

В Воронежской области военнослужащие по призыву сдают экзамены по редким специальностям

Более 1000 тысяч курсантов, призванных на военную службу весной 2017 года, завершают сдачу выпускных экзаменам по специальности в учебном центре Западного военного округа (ЗВО), дислоцированном в Воронежской области. Младшие специалисты проходили обучение на водителей гусеничных тягачей и тяжелой колесной техники, автомобилей КамАЗ-65225, оснащаемых автоматической коробкой передач, а также МАЗ-543 и БАЗ-6306.

В ходе сдачи выпускных экзаменов курсанты выполняют элементы практического вождения машин на специализированном автодроме общей площадью более 10 гектар. Современный автодром оборудован различными препятствиями, водными преградами, заграждениями, габаритными проходами и колейными мостами.

После успешной сдачи зачетов военнослужащие продолжат службу в подразделениях Сухопутных войск, Ракетных войск стратегического назначения, войск противовоздушной обороны в качестве водителей зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и др.

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