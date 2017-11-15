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15.11.2017 (11:27)

Подразделение морской пехоты Тихоокеанского флота сдает экзамен на право именоваться «ударное»

Сегодня на полигоне Радыгино (полуостров Камчатка) одно из подразделений отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сдает экзамен на право именоваться «ударное».

На полигоне морские пехотинцы преодолели полосу препятствий, отработали новые тактические приёмы ведения боя на различных участках местности и продемонстрировали практическую подготовку к решению задач в условиях населенного пункта, а также выполнили боевую стрельбу по сложным мишенным позициям, имитирующим живую силу и укрепленные огневые точки условного противника.

Действия морских пехотинцев поддерживали бронетранспортеры БТР-82А, которые проходят тестовую эксплуатацию в условиях региона.

Для обеспечения объективного контроля действий подразделения использовались два комплекса беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Морская пехота , Восточный военный округ
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