15.11.2017 (09:52)
В Забайкалье истребители ВВО уничтожили беспилотники условного противника
В Забайкальском крае в ходе летно-тактического учения летчики соединения истребительной авиации Восточного военного округа уничтожили беспилотники условного противника.
При выполнении полетных заданий пилоты отработали вопросы по прикрытию войск и охране воздушного пространства.
Помимо этого решались задачи по обнаружению и уничтожению электронными пусками беспилотных летательных аппаратов условного противника, проводящих видеосъемку перегруппировки мотострелковых и танковых подразделений мотострелкового соединения округа.
Особенностью ЛТУ стало проведение воздушной разведки пилотами
Су-30СМ по поиску и классификации малоразмерных летательных аппаратов, выполняющих полеты на малых высотах.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в роли «противника» выступили расчеты БЛА «Орлан-10».