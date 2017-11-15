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15.11.2017 (09:52)

В Забайкалье истребители ВВО уничтожили беспилотники условного противника

В Забайкальском крае в ходе летно-тактического учения летчики соединения истребительной авиации Восточного военного округа уничтожили беспилотники условного противника.

При выполнении полетных заданий пилоты отработали вопросы по прикрытию войск и охране воздушного пространства.

Помимо этого решались задачи по обнаружению и уничтожению электронными пусками  беспилотных летательных аппаратов условного противника, проводящих видеосъемку перегруппировки мотострелковых и танковых подразделений мотострелкового соединения округа.

Особенностью ЛТУ стало проведение воздушной разведки пилотами
Су-30СМ по поиску и классификации малоразмерных  летательных аппаратов, выполняющих полеты на малых высотах.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в роли «противника» выступили расчеты БЛА «Орлан-10».

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , ВВС
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