15.11.2017 (10:14)

Летчики ЗВО совершенствуют летную подготовку на современных уникальных тренажерах

Летчики отдельного вертолетного полка Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Санкт-Петербурге, отрабатывают элементы летной подготовки на современных компьютерных тренажерах.

Тренажерный комплекс для подготовки экипажей вертолетов Ми-28Н и Ми-8МТВ-5 выполнен в виде реальных кабин авиационной техники, на нем установлена передовая система коллимационной визуализации и шестистепенная динамическая система подвижности, позволяющая пилотам ощущать нормальную, продольную и боковую перегрузки, а также угловые ускорения по всем трем осям.

Пилоты отработали взлеты и посадки на различные аэродромы, полеты в простых и сложных метеоусловиях, а также применение авиационных средств поражения по различным целям.

Были смоделированы такие нештатные ситуации, как срыв тяги несущего винта при превышении максимальной скорости, отказ рулевого винта, полный отказ двигателей в полете.

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