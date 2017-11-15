15.11.2017 (08:49)

Военнослужащие ВВО в Хабаровске получили новое жилье

В Волочаевском городке Хабаровска состоялась церемония заселения новых домов по улице Подгаева общей площадью квартир 16,9 тыс. кв. м. В ней принял участие первый заместитель командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) – начальник штаба округа генерал-лейтенант Александр Чайко.

Всего новое ведомственное жилье с полной внутренней отделкой получили 280 семей военнослужащих ВВО. В квартирах установлены пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, сантехническое оборудование, электрические плиты, датчики пожарной сигнализации, счетчики учета электроэнергии, холодной и горячей воды.

Фасады новостроек облицованы вентилируемыми огнеупорными системами отечественного производства. Совершенно новая современная фасадная система исключает возможность продувания стыков панелей, что до недавнего времени было «слабым местом» панельного домостроения.

В новом микрорайоне созданы условия для отдыха и физического развития: смонтированы детские игровые и спортивные площадки, хоккейная коробка, а также универсальная спортивная площадка с тренажерами.

Строительство в Волочаевском городке вело ГВСУ № 6 в рамках Федеральной целевой программы по обеспечению жильем военнослужащих.

Справочно:

Более 29 тыс. военнослужащих Восточного военного округа обеспечено служебными жилыми помещениями за 5 лет работы ФГКУ «Востокрегионжилье», в том числе в текущем году более 4,5 тысяч военных получили ведомственные квадратные метры.

На сегодняшний день объем специализированного жилищного фонда увеличился в пять раз и составил более девяти тысяч служебных жилых помещений, в том числе в 2017 году подготовлены документы на включение в реестр служебного жилья почти восьми тысяч жилых помещений.

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