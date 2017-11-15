15.11.2017 (08:00)

Каспийская флотилия отмечает 295-ю годовщину со дня основания



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Каспийская флотилия отмечает 295-ю годовщину со дня основания

Созданная по Указу Петра I 15 ноября (4 ноября по старому стилю) 1722 года флотилия за годы своего существования прошла славный боевой путь, став решающим фактором при утверждении российской государственности на Каспийском море.

В настоящее время Каспийская флотилия интенсивно обновляет корабельный и судовой состав, совершенствуется ее боевая мощь.

За последнее три года в боевой состав Каспийской флотилии принято 18 новых кораблей и судов вспомогательного флота.

В состав флотского объединения вошли 3 новых малых ракетных корабля «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг» с универсальным ракетным комплексом «Калибр» и 2 десантных катера типа «Серна».

Помимо боевых кораблей идёт обновление и вспомогательного флота. В соответствии с концепцией его развития на флотилию от судостроительных заводов поступили 7 катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения, 2 спасательно-буксирных судна, 3 рейдовых буксира, плавучее крановое судно.

К своему 295-ти летнему юбилею Каспийская флотилия подходит с высокими показателями в боевой подготовке.

За 2017 учебный год корабельными соединениями флотилии выполнено более 400 боевых упражнений с применением практического оружия по морским, береговым и воздушным целям. В частности, выполнены ракетные стрельбы крылатыми ракетами, в том числе высокоточным оружием – ракетным комплексом «Калибр», более 200 артиллерийских стрельб, более 40 противоминных упражнений и практических минных постановок, также проведено порядка 160 противодиверсионных упражнений.

Общая наплаванность экипажей кораблей и судов (время нахождения в море) составила более 1200 суток.

Сегодня Каспийская флотилия — это мощное, боеспособное объединение, которое в условиях роста политической активности вокруг Каспийского моря является стабилизирующим фактором в регионе и важнейшим инструментом внешней политики государства.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице