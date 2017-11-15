15.11.2017 (06:36)

На Камчатке летчики-истребители отработали полеты в сложных метеоусловиях

На полуострове Камчатка молодые лётчики-истребители авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота впервые получили практический опыт полётов в сложных метеоусловиях.

Офицеры-выпускники летных училищ прошлого и нынешнего года на высотных истребителях-перехватчиках МиГ-31 провели первые полёты при низкой облачности, а также взлёт-посадку при плохой видимости.

Кроме того, лётчики отработали уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции на условно повреждённую взлетно-посадочную полосу аэродрома.

Все тренировочные полёты проходили под непосредственным контролем опытных лётчиков-инструкторов, которые постоянно оказывают помощь в становлении на крыло молодого пополнения авиабазы.

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