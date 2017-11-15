15.11.2017 (06:00)

В Министерстве обороны Российской Федерации начинает работу «Горячая телефонная линия» по вопросам призыва граждан на военную службу

В Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации начинает свою работу «прямая телефонная линия» по вопросам призыва граждан на военную службу по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График работы вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское).

Офицеры Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации во время дежурства на «прямой телефонной линии» предоставят полную информацию призывникам и их родственникам по всему спектру вопросов призыва на военную службу. В обязанность офицеров входит оперативное реагирование и принятие решений в случаях возникновения проблемных вопросов в военных комиссариатах или при прохождении медицинской комиссии.

Аналогичные «прямые телефонные линии» работают во всех штабах военных округов и в военных комиссариатах субъектов Российской Федерации, номера которых можно найти на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Полным ходом во всех регионах страны идут отправки молодого пополнения в войска.

На сегодняшний день уже направлено для прохождения военной службы в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы более 36 тыс. молодых ребят (около 27 %).

Перед отправкой в войска все призывники на сборных пунктах переодеваются в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для остальных видов и родов войск – защитного цвета.

На весь путь следования призывники будут обеспечены рационами питания. На военных аэродромах развернуты специальные пункты, где созданы комфортные условия и предусмотрено трехразовое горячее питание призывников, а также оборудованы спальные места, где в случае задержки рейса будут размещены команды призывников. При следовании воинскими эшелонами более трех суток предусмотрено питание призывников в вагонах-ресторанах.

Призывники и увольняемые военнослужащие доставляются к местам прохождения военной службы или домой железнодорожным, автомобильным, авиационным или морским транспортом. В воинские части, дислоцированные в Камчатском крае и Сахалинской области, доставка призывников из других регионов осуществляется с использованием самолетов военно-транспортной и гражданской авиации, а также морским транспортом.

Уже третий год как проводится призыв граждан на военную службу в Республике Крым и г. Севастополь. Осенью 2017 года с территории полуострова Крым на комплектование войск (сил) планируется направить 2400 чел. Около 900 уже отправлено к местам прохождения военной службы.

Ранее, до 2017 года, граждане, призванные с Крыма, направлялись для прохождения военной службы в соединения и воинские части в границах полуострова. С 2017 года призывники направляются для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны, преимущественно в войска Западного и Южного военных округов, воздушно-десантные войска, соединения и воинские части Военно-Морского Флота, войска национальной гвардии.

На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Контакты» (подраздел «для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

В разделе «Служба по призыву» призывники и их родные смогут найти для себя нужную и актуальную информацию как по истории призыва, так и ответы на вопросы по тематике призыва, а также информацию об ответственности за уклонение от призыва.

Справочно:

В осеннюю призывную кампанию в соответствии с Указом Президента РФ от 27 сентября 2017 г. № 445 будет призвано на военную службу и направлено для ее прохождения в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 134 тысячи человек.

С 1 января 2017 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которыми предусматривается предоставление отсрочки гражданам, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования, на весь период обучения.

В 2017 году уточнен перечень районов Крайнего Севера, где призыв граждан на военную службу будет осуществляться 1 раз в год (весной или осенью). С перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Служба по призыву» (подраздел «особые условия призывных кампаний»).

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