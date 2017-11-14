14.11.2017 (21:04)

В Ингушетии открылся аэроклуб ДОСААФ

«Под одним небом» – такое название носил праздник в Ингушетии, состоявшийся в День народного единства и посвященный открытию аэроклуба ДОСААФ. Лучшие парашютисты Северного Кавказа продемонстрировали зрителям высокий уровень мастерства, совершив прыжки из самолета «Ан-2». Жители и гости республики смогли увидеть праздничное шоу парашютистов своими глазами.

На празднике побывал глава Ингушетии, член Попечительского совета ДОСААФ России Юнус-Бек Евкуров, который, приветствуя участников праздника, сказал, что история Ингушетии - это хроника героических подвигов предков, мужественных и стойких людей, для которых служение Отечеству было и остается высшим долгом.

«Готовить достойную смену, призван и открываемый аэроклуб ингушского отделения ДОСААФ России. Парашютный спорт набирает в республике все большую популярность. Стали традиционными, проводимые у нас соревнования на точность приземления», - подчеркнул он.

«Сегодняшнее соревнование с символическим названием «Под открытым небом» тоже будет способствовать распространению в Ингушетии парашютного спорта, привлечению к активному образу жизни молодежи и представителей всех возрастов населения», - резюмировал руководитель региона. Он поблагодарил всех организаторов праздника и пожелал спортсменам высоких спортивных достижений и новых побед.

Начальник управления авиационной деятельности департамента авиации ДОСААФ России Леонид Скубенко подытожил, что сейчас, как никогда прежде, России нужно быть единой. Наша страна должна быть сильна на своем пути реформ и преобразований. Очень важно, чтобы каждый из нас внес свой вклад в укрепление и единство страны.



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