14.11.2017 (21:00)

Клуб городошного спорта парка «Патриот» развивает программу «Городки для дошкольников»

В культурно-спортивном центре сектора «Юнармия» состоялась рабочая встреча представителей парка «Патриот», детского сада № 17 г. Кубинка и Московской областной Федерации городошного спорта. На встрече присутствовали заместитель директора по реализации проектов и работе с филиалами Владислав Педенко, начальник отдела по организации деятельности клубных формирований Андрей Поединок, заведующая детским садом № 17 Людмила Зенченко, инструктор по физической культуре Наталья Кудымовская, старший воспитатель Марина Смирнова и представитель московской областной федерации городошного спорта, исполнительный директор Владимир Капаев.

В ходе встречи сторонами были подняты вопросы, связанные с возможностью взаимодействия педагогов детского сада с сотрудниками парка «Патриот» по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. Наибольшую заинтересованность у педагогов вызвала информация о деятельности клубных формирований Парка, в частности, клуба городошного спорта, клуба «Зеленый патруль» и клуба «Поиска и реставрации «Парка Патриот», которые оказались близки реализуемым в детском саду проектам «Клуб друзей природы «Зеленая планета», «Организация мини-музея по патриотическому воспитанию», «Мама, папа я – спортивная семья».

Представитель Федерации городошного спорта рассказал присутствующим об истории возникновения русской народной игры «Городки» и разработанной Федерацией программе «Городки для дошкольников», планируемой к реализации на территории Одинцовского района совместно с Клубом городошного спорта «Парк Патриот». Педагоги с удовольствием воспользовались возможностью и на практике испытали себя в игре в городки, после небольшого теоретического инструктажа.

По завершении встречи инструктор по физической культуре Наталья Кудымовская изъявила желание войти в состав участников Клуба городошного спорта «Парк Патриот». Представителями парка «Патриот» было предложено сотрудничество с детским садом по организации работы на базе детского сада по реализации программы «Городки для дошкольников». С этой целью заместителем директора Парка Владиславом Педенко планируется проведение встреч с представителями управления образования Одинцовского района.

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