14.11.2017 (20:53)

БДК «Иван Грен» завершает заводские ходовые испытания

На большом десантном корабле «Иван Грен» завершаются проверки по программе заводских ходовых испытаний. Последними были выполнены проверки комплекса связи и изделий информационной системы управления корабля. До этого была проверена работа артиллерийского комплекса, маневренных элементов, систем трансляции и других.

БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, великолепно зарекомендовавших себя за десятилетия службы на флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьёзные изменения.

На вооружении больших десантных кораблей проекта 11711 будут стоять универсальные корабельные артиллерийские установки АК-176М и АК-630М. Также для поражения береговых целей и поддержки десанта БДК оснащается двумя корабельными установками реактивной системы залпового огня А-215 «Град-М» дальностью действия около 20 км. На палубе БДК предусмотрено базирование одного поисково-спасательного вертолета Ка-27 или транспортно-боевого вертолета Ка-29.

Корабли проекта 11711 будут способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений.



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