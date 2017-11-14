14.11.2017 (19:44)

В Западном военном округе состоялось координационное совещание по развитию движения «Юнармия»

Координационное совещание под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Андрея Картаполова по дальнейшему развитию военно-патриотического движения «Юнармия» состоялось в штабе Западного военного округа.

В ходе совещания выработаны общие подходы по совершенствованию и развитию юношеского движения «Юнармия», в частности спланированы мероприятия по организации на базе соединений и воинских частей Западного военного округа и кораблей Балтийского флота военно-спортивных и военно-патриотических лагерей для школьников.

Планируется, что во время проведения школьных каникул, юнармейские отряды смогут проводить время, в воинских частях, полевых лагерях, совершать межбазовые переходы на учебных кораблях, в ходе которых будут посещать места боевой славы, военно-исторические объекты и музеи, знакомится с жизнью и бытом военнослужащих, участвовать в различных спортивных мероприятиях. Активно будет использоваться база, создаваемого в городе Кронштадте парка «Патриот».

В совещании приняли участие представители полномочных представителей Президента Российской Федерации по Северо-Западному и Центральному Федеральным округам, должностные лица органов местного самоуправления и военно-патриотических организаций г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководители управлений, отделов и служб округа.

В настоящее время на территории Западного военного округа сформировано около 3 тысяч юнармейских отрядов общей численностью более 52 тысяч человек.

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