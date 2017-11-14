14.11.2017 (19:32)

Ежегодный накопительный взнос по военной ипотеке вырос в 4 раза

С начала действия накопительно-ипотечной системы (НИС) на территории Южного военного округа (ЮВО) более 55 тыс. военнослужащих стали её участниками.

Накопительно-ипотечная система начала действовать с 1 января 2005 года. При включении в НИС на военнослужащего открывается именной накопительный счет, на котором начинают учитываться денежные средства федерального бюджета. Размер накопительного взноса на одного участника НИС ежегодно индексируется.

В начале действия программы НИС сумма ежегодного накопительного взноса составляла менее 70 тыс. рублей, в настоящее время указанный взнос возрос практически в 4 раза. На сегодняшний день ежегодный накопительный взнос составляет более 250 тыс. рублей.

Наибольшей популярностью среди военнослужащих ВС РФ в качестве места приобретения собственного жилья в рамках НИС в регионах ЮВО пользуются Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края.

За период деятельности отделения реализации НИС ФГКУ «Югрегионжилье» с июня 2013 года по настоящий момент времени на включение в реестр участников НИС количество направленных сведений составило более 25 тыс., на получение целевого жилищного займа - более 14 тыс., а на использование накоплений, учтенных на именном накопительном счете участника НИС – более 500.

Также принято более 300 решений о выплате дополнительных денежных средств на общую сумму более 750 млн. рублей.

Для упрощения порядка реализации жилищных прав в законодательную базу в 2016 году внесено множество изменений, например, упрощен комплект документов для получения денежных средств, дополняющих накопления. Кроме того, теперь отсутствует необходимость предоставления документов с места жительства участника НИС, членов его семьи, а также не требуется предоставление выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Накопительно-ипотечная система обеспечивает военнослужащему возможность приобретения жилья в собственность с использованием инструментов ипотечного кредитования по истечении 3 лет участия в НИС, не дожидаясь окончания срока военной службы.



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