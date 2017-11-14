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14.11.2017 (19:30)

Саперы ЮВО в Волгоградской области ведут очистку полигона Прудбой от неразорвавшихся боеприпасов

Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде, проводят очистку территории крупнейшего в ЮВО полигона Прудбой от неразорвавшихся боеприпасов после проведения ряда учений и боевых стрельб в летнем периоде обучения.

На сегодняшний день в ходе очистки саперы обнаружили и обезвредили более 450 различных взрывоопасных предметов и боеприпасов.

Перед началом очистки полигона с саперами были проведены практические занятия по специальной подготовке (свыше 120 учебных часов). Военнослужащие изучили назначение, устройство миноискателей и щупов, тактико-технические характеристики средств разминирования, обезвреживания, уничтожения и обозначения обнаруженных мин и мест минирования, способы уничтожения боеприпасов и взрывчатых веществ, а также порядок безопасного вывоза найденных боеприпасов к месту утилизации.

В ходе очистки полигона особое внимание уделяется соблюдению требований безопасности при обнаружении противотанковых, противопехотных и осколочных мин, а также при их обезвреживании.

Мероприятия по очистке полигонов проводятся дважды в год. 

Пресс-служба Южного военного округа
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