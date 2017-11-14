14.11.2017 (19:24)

В Южной Осетии завершается перевод вооружения и военной техники ЮВО на зимний период эксплуатации

На российской военной базе в Южной Осетии завершаются регламентные работы по переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний режим эксплуатации.

В течение месяца обслужено более 800 единиц вооружения, бронетанковой, автомобильной и специальной военной техники в военных городках.

Для проведения регламентных работ использовано около 5 тонн различных видов горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей. На каждой штатной единице техники проделано до 50 технических операций с проверкой электрических, гидравлических систем и работоспособности всех основных узлов и агрегатов.

На конечном этапе перевода ВВТ на зимний режим эксплуатации специально созданная комиссия командования военной базы проведет проверку качества выполненных работ на предмет исправности ВВТ и готовности к выполнению задач в горно-лесистой местности.

Сезонное обслуживание ВВТ осуществляется дважды в год — накануне летнего и зимнего периодов обучения.

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