14.11.2017 (22:17)

В столице Хорватии состоялся концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова

13 ноября 2017 года состоялся концерт Дважды Краснознамённого ордена Красной Звезды Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова в столице Республики Хорватия городе Загребе.

На концерте присутствовали посол Российской Федерации в Хорватии, представители военного атташата, заместитель министра обороны Хорватии и другие официальные лица.

Выступление прошло при полном аншлаге, с огромным успехом. Зрители тепло принимали александровцев, и особенно, песни в исполнении солистов ансамбля народного артиста России Валерия Гаввы и Максима Маклакова. Многие в зале подпевали. Восторженные аплодисменты сопровождали каждый танцевальный номер.

В финале зрители устроили овацию, на бис всеми участниками концерта были исполнены «Подмосковные вечера» и «Прощание славянки».



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