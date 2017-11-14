14.11.2017 (22:08)

Минобороны России провело встречу с представителями Международного Комитета Красного Креста

14 ноября 2017 г. в ГУ МВС МО РФ приняли делегацию Международного Комитета Красного Креста.

Стороны обменялись мнениями по гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике, перспективам взаимодействия в вопросах предоставления гуманитарной помощи в зоны деэскалации, а также освобожденные от боевиков районы на востоке Сирии.

Встреча прошла в конструктивном ключе.

Достигнута договоренность о продолжении подобных контактов.



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