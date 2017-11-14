14.11.2017 (19:10)

Более 60 тыс. пациентов ежегодно получают медицинскую помощь в условиях стационара в ЦВКГ им. А.А.Вишневского

Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского является частью общегосударственной системы здравоохранения.

В госпитале ежегодно получают медицинскую помощь в условиях стационара более 60 тыс. пациентов, две трети из них (включая ведомственных пенсионеров и членов семей военнослужащих) являются гражданскими лицами, в том числе около 10 тыс. пациентов, которые не имеют никакого отношения к Вооруженным Силам.

Поскольку госпиталь является активным участником системы обязательного медицинского страхования, в него можно попасть для лечения по полису ОМС.

Участвуя в выполнении Программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, госпиталь наряду со специализированной медицинской помощью по почти 50-ти профилям выполняет также несколько десятков видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) как включенных в базовую программу ОМС, так не включенных в нее и финансируемых путем выделения целевых средств из федерального бюджета.



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