14.11.2017 (19:03)

Московское ВМУ имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова отметит 80-летие в Центральном академическом театре Российской Армии

24 ноября в 18:00 состоится второе концертное выступление сводного оркестра воспитанников Московского военно-музыкального училища (ВМУ) имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, посвященное 80 годовщине основания образовательного учреждения. Концерт по традиции пройдет в Центральном академическом театре Российской Армии.

Первый праздничный концерт состоялся в Государственном Кремлевском Дворце 23 октября.

Программа мероприятия порадует зрителей яркой и фееричной программой — композиции «Эх, дороги», «Любо, братцы, любо», «Слушайте все», «Fever», «Feeling good» и многие другие прозвучат в этот вечер в исполнении суворовцев и участников концерта — заслуженной артистки Российской Федерации Вероники Думпе, участниц телепроекта «Голос» Елены Максимовой, Николь Мари Кнаус, Ивана Корпана, Алексея Лысенко и др.

На протяжении 80-летней истории из стен училища выпускаются успешные музыканты — в будущем известные дирижеры, концертирующие артисты, талантливые педагоги, активные музыкальные деятели, которые сохраняют и приумножают традиции училища.

Сегодня Московское ВМУ имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова сохраняет свой уникальный статус единственного учебного заведения среднего профессионального (музыкального) образования.



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