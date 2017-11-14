14.11.2017 (07:55)

Войска РХБ защиты России отметили 99-ю годовщину на базе Военной академии радиационной, химической и биологической защиты в Костроме

13 ноября, на строевом плацу Военной академии был проведен праздничный митинг.

Начальником войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации личному составу был представлен новый начальник Военной академии генерал майор Емельянов Игорь Михайлович. Ряду офицеров начальником войск были вручены награды. Среди приглашенных гостей присутствовали начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Капашин Валерий Петрович, председатель союза ветеранов войск РХБ защиты генерал-майор Старков Евгений Геннадьевич, начальники войск РХБ защиты военных округов разных лет, ветераны войск, губернатор Костромской области Сергей Константинович Ситников, председатель Костромской областной думы Алексей Алексеевич Анохин, а также представители патриотического движения «Юнармия».

После проведения митинга состоялась церемония возложение цветов и гирлянды на «Монументе славы». Затем начальник войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Кириллов Игорь Анатольевич провел встречу с ветеранами войск.

Торжественная часть мероприятия проводилась в культурном выставочном центре «Губернский». Для ветеранов и гостей праздника в фойе была развернута выставка работ костромских художников, а также организована выставка вооружения, приборов и технических средств войск РХБ защиты.

Открывая праздничный концерт, начальник войск РХБ защиты генерал-майор Кириллов Игорь Анатольевич отметил, что войска РХБ защиты принимают участие в выполнении специальных задач по защите внешнеполитических интересов страны, во всех стратегических командно-штабных учениях, охране значимых мероприятий, проводимых на государственном уровне, ликвидации вспышек особо опасных инфекционных заболеваний.

Выступая с приветственным словом, губернатор Сергей Ситников, председатель регионального парламента Алексей Анохин поздравили с годовщиной образования войск и подчеркнули, что жители Костромской области по праву гордятся военными и научными достижениями войск РХБ защиты.

Настоящим украшением праздника стала концертная программа, в которой принимали участие концертная группа Центрального академического театра Российской Армии и Национальный балет «Кострома». Специальными гостями вечера были Алина Станиславовна Покровская и Людмила Алексеевна Чурсина.

Праздничные мероприятия завершились торжественным приемом ветеранов войск и почетных гостей начальником войск РХБ защиты ВС.

Для личного состава Костромского территориального гарнизона Центральный академический театр Российской Армии представил спектакль «Одноклассники».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице