14.11.2017 (17:56)
«Красная звезда» рассказывает об оперативно-стратегическом учении ОДКБ «Боевое братство–2017»
«Красная звезда» рассказывает об оперативно-стратегическом учении ОДКБ «Боевое братство–2017»
Номер газеты информирует о начавшемся в Таджикистане финальном этапе совместного оперативно-стратегического учения Организации Договора о коллективной безопасности «Боевое братство – 2017», в рамках которого отрабатывается выполнение задач антитеррористического характера.
Публикуется также материал о Каспийской флотилии, которая отмечает 15 ноября свое 295-летие.
К Всероссийскому дню призывника, отмечаемому 15 ноября, приурочен репортаж из Свердловской области, откуда на Дальний Восток убыл первый воинский эшелон с призывниками Среднего Урала.
Кроме того, рассказывается о выступлении перед слушателями курса «Армия и общество», проводимого в Общевойсковой академии Вооружённых Сил РФ, известного теле- и радиоведущего Владимир Соловьёва и анонсируется 4-й открытый фестиваль военных драматических театров, который пройдет 18-26 ноября в Центральном академическом театре Российской Армии.
Газета продолжает информировать о развитии военно-политической ситуации в Сирийской Арабской Республике, в том числе о ходе наступательной операции правительственных сил в провинции Дейр-эз-Зор.