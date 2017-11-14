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14.11.2017 (18:35)

Спецназ ЮВО вооружился радиостанциями нового поколения «Намотка-КС»

В соединение специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Краснодарском крае, поступило более 20 комплектов радиостанций нового поколения «Намотка-КС».

Изделие предназначено для обеспечения симплексной двухсторонней телефонной, телеграфной и цифровой связи. Управление радиостанцией может осуществляться от пульта дистанционного управления (ПДУ) на удалении до 100 м в условиях среднепересеченной местности. Комплекс также позволяет проводить сеансы связи по заранее заданному времени в автоматическом режиме.

Портативные радиостанции «Намотка-КС» обеспечивают радиосвязь при температурах от –30 до +50 градусов по Цельсию, при пониженном атмосферном давлении.

Новая радиостанция значительно превосходит предыдущие образцы по таким важным показателям, как продолжительность работы в активном режиме, а также вес, который снизился до 3 кг.

Первые полевые занятия с применением радиостанций нового поколения военнослужащие соединения проведут уже в середине декабря при выполнении учебно-боевых задач.

Пресс-служба Южного военного округа
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