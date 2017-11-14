Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.11.2017 (18:11)

Интенсивность боевой подготовки артиллерийских подразделений ЮВО в Армении выросла на 15%

Интенсивность боевой подготовки артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении выросла на 15% по сравнению с прошлым годом.

В ходе полевых занятий на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз, лагерных сборов, тактических, тактико-специальных учений и международных учений КСОР ОДКБ израсходовано более 5 тыс. реактивных, осколочно-фугасных и осветительных снарядов мин.

Особенностью проводимых занятий по стрельбе и управлению огнем российских артиллерийских подразделений в Закавказье является горная высокогорная местность с постоянно меняющимся климатом, что влияет на физическую перегрузку военнослужащих и баллистические характеристики стрельбы.

Впервые военные артиллеристы освоили новую методику ведения общевойскового боя во взаимодействии с мотострелковыми, танковыми, зенитно-ракетными и авиационными подразделениями в разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контурах.

Больше половины занятий проводилось в ночное время суток. Также военнослужащие научились применять для более точной корректировки и разведки целей условного противника современные беспилотные летательные комплексы.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Артиллерия , Южный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false