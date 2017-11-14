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14.11.2017 (17:12)

Российские десантники в ходе учения «Боевое братство-2017» предотвратили проникновение группы условных террористов через таджикско-афганскую границу

Военнослужащие Ульяновского соединения ВДВ в ходе оперативно-стратегического учения Организации Договора о коллективной безопасности «Боевое братство-2017» предотвратили проникновение группы условных террористов через горный перевал на таджикско-афганской границе.

По замыслу учения в настоящее время поисковая группа российских десантников выполняет задачи в одном из горных ущелий на территории полигона Московский.

Всего к участию в совместной операции по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований на территории Таджикистана привлечено от ВДВ России около 200 военнослужащих.

Для десантирования в горах российские десантники применяют парашютную систему специального назначения «Арбалет».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , Учения , «Боевое братство-2017»
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