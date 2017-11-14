14.11.2017 (17:02)

14 ноября 1788 года родился знаменитый русский мореплаватель Михаил Лазарев

Русскому адмиралу, путешественнику и первооткрывателю Антарктиды Михаилу Петровичу Лазареву — 229 лет со дня рождения.

Будущий военачальник родился 14 ноября 1788 года во Владимире в семье сенатора Петра Гавриловича Лазарева (1743–1800 гг.), правителя Владимирского наместничества в 1788–1796 годах.

В 1800–1803 гг. Михаил Лазарев учился в Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. В 1803 году был произведен в гардемарины и командирован на английский флот, где в течение пяти лет находился в непрерывном плавании. Участвовал в русско-шведской войне 1808–1809 годов и в Отечественной войне 1812 года.

В 1813 году Михаил Лазарев был приглашен на службу в Российско-американскую компанию. В 1813–1816 гг. на шлюпе «Суворов» совершил свое первое кругосветное плавание из Кронштадта к берегам Аляски и обратно, открыл атолл Суворова. Как командир шлюпа «Мирный» и помощник начальника кругосветной экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена в 1819–1821 годах М. П. Лазарев участвовал в открытии Антарктиды и многочисленных островов.

В феврале 1826 года Михаил Петрович был назначен командиром 12-го флотского экипажа. Под его непосредственным руководством в Архангельске был закончен и снаряжен линейный корабль «Азов». 8 (20) октября 1827 года «Азов» под командованием М.П. Лазарева занимал центральное место в сражении с турецким флотом при Наварине. За успешные действия в бою Лазарев был произведен в контр-адмиралы и награжден орденами Англии, Франции и Греции. В 1828–1929 гг. Михаил Петрович руководил блокадой Дарданелл. В 1830 году вернулся в Кронштадт и командовал отрядом кораблей Балтийского флота.

В 1832 году М.П. Лазарев был назначен начальником штаба Черноморского флота. В феврале–июне 1833 года, командуя эскадрой, возглавил Экспедицию русского флота в Босфор, в результате которой был заключен Ункяр-Искелесийский договор 1833 года.

Адмирал Лазарев скончался в Вене (Австрия), где находился на лечении, 11 (23) апреля 1851 года. Он был похоронен в адмиральской усыпальнице Морского собора Святого Владимира в Севастополе.

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