14.11.2017 (16:34)

В Волгограде в мотострелковом соединении ЮВО проходит месячник здорового образа жизни

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгограде, проходит месячник «Армия против наркотиков».

Целью месячника является пропаганда здорового образа жизни, активизация работы по недопущению незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ военнослужащими и членами их семей.

До конца ноября с военнослужащими всех степеней будут проведены информационно-воспитательные мероприятия – индивидуально-профилактические беседы, групповые и индивидуальные психолого-педагогические тренинги, инструкторско-методические занятия с командирами подразделений.

При проведении мероприятий организовано взаимодействие с представителями военных прокуратур, военно-следственного отдела и военного суда Волгоградского гарнизона, а также с межведомственными комиссиями по противодействию употреблению наркотических средств и их незаконному обороту.

Совместно с медицинскими работниками проводится анкетирование военнослужащих по категориям на предмет понимания последствий употребления наркотических средств. В ходе месячника также пройдут встречи с представителями Русской православной церкви с дискуссией о воспитании военнослужащих и пропаганды здорового образа жизни.

Всего за время месячника «Армия против наркотиков» будет проведено более 30 комплексных мероприятий в масштабе соединения.



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